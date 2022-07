AUA-Flug nach Kreta: Passagiere in Griechenland ohne Information?

Nach dem Chaos rund um den Flug OS 9001, der mit fünfstündiger Verspätung nach Kreta abhob, beklagen nun auch Passagiere in Kreta mangelnde Information der AUA.

Wie ausführlich berichtet, hob der heutige AUA-Flug OS 9001 von Wien nach Heraklion erst mit fünfstündiger Verspätung ab. Grund dafür waren ein technischer Defekt sowohl am für den Flug vorgesehenen Flugzeug als auch an der Ersatzmaschine. Zwischenzeitlich ist die Maschine in Kreta eingetroffen.

In Kreta, OS 9002 noch schlimmer. Keine Info, keine Ansage.

Ein betroffener Passagier

Mehrere für den Flug Heraklion - Wien (OS 9002) gebuchte Passagiere beklagen jedoch gegenüber Austrian Wings die mangelnde Information durch die Fluglinie. AUA-Personal sei nicht vorhanden, das Personal des Handling Agent vor Ort habe selbst keine Ankunft- bzw. Abflugzeit für die Maschine gewusst.

(red)