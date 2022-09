Ukrainische Verteidiger vernichten vier russische Kampfflugzeuge

Am Verlauf des gestrigen Tages konnten die ukrainischen Heimatschützer erneut Erfolge im Abwehrkampf gegen die russische Invasionsarmee verbuchen.

Am 24. September schossen die ukrainischen Heimatschützer nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums vier Kampfjets der russischen Aggressoren ab. Über das Schicksal der russischen Besatzungen liegen keine Informationen vor.

Konkret seien eine Suchoi Su-25, eine Suchoi Su-34 und zwei Suchoi Su-30 der russischen Armee abgeschossen worden. Zwar lassen sich diese Angaben nicht unabhängig verifizieren, doch liegt zumindest im Fall einer abgeschossenen Su-30 wieder ein Video vor, das die in Flammen stehende Maschine der russischen Aggressoren zeigt.

Die russische Armee begeht vom ersten Tag der Invasion in der Ukraine an schwerste Kriegsverbrechen, an denen sich auch die russische Luftwaffe beteiligt.

(red)