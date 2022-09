Ukrainischer Luftwaffenchef dankt der US Air Force für Unterstützung

Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der US Air Force (18. September 1947) hat der Kommandant der ukrainischen Luftwaffe, Generalleutnant Mykola Oleshchuk, der US Air Force zu diesem Jubiläum gratuliert und ihr gleichzeitig für die Unterstützung der Ukraine gedankt.

"Im Namen der Soldaten der ukrainischen Luftwaffe gratuliere ich der US Air Force zum 75-jährigen Bestehen. Ich darf außerdem im Namen der ukrainischen Bevölkerung Dank für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine aussprechen"; so der Kommandant in einem Posting auf dem Nachrichtendienst "Telegram".

Und weiter: "Mit ihrer Hilfe werden wir die Besatzer endgültig besiegen und sie aus dem Land werfen. Ruhm den Vereinigten Staaten von Amerika! Ruhm der Ukraine! Partnerschaft für Frieden und Sieg!"

(red)