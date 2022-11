USA: P-63 Aircobra und B-17 bei Airshow kollidiert - mehrere Tote

Tragisches Ende der Flugshow Wings over Dallas am Samstag. Zwei historische Flugzeuge stießen in der Luft zusammen und stürzten anschließend ab. Die Insassen hatten keine Überlebenschance.

Während der Wings over Dallas Airshow, die am Dallas Executive Airport, stattfand, befanden sich unter anderem eine B-17 und eine P-63 Aircobra gleichzeitig in der Luft. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich die einmotorige P-63 dem viermotorigen Bomber von hinten mit hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve nähert und anschließend mit der B-17 kollidiert.

Der Moment der Kollision.

Dabei wurde der hintere Rumpf der B-17 vom vorderen Teil abgetrennt. Beide Maschinen ab und gingen beim Aufprall in Flammen auf Zwischen der Kollision und dem Aufprall am Boden vergingen nur 2,5 Sekunden.

Alle Insassen kamen dabei ums Leben. Noch ist unklar, wie viele Personen sich insgesamt in den beiden Maschinen befunden haben. Der Unfall ereignete sich gegen 13:20 Uhr Lokalzeit.

Dadurch, dass sich die Aircobra von links hinten näherte, ist davon auszugehen, dass die Besatzung der B-17 die P-63 vor dem Zusammenstoß gar nicht wahrgenommen hat beziehungsweise sich der bevorstehenden Kollision gar nicht bewusst war.

Bei der verunglückten B-17 handelte es sich um die B-17G-95-DL mit dem Kennzeichen N7227C und dem Namen "Texas Raider".

Eine Flugunfalluntersuchungskommission hat ihre Arbeit aufgenommen.

Seltener "Oldie"

Bei der B-17 handelt es sich um einen schweren viermotorigen Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Von rund 12.700 gebauten Exemplaren sind weltweit noch etwas mehr als 40 erhalten. Ein gutes Dutzend davon ist noch flugfähig, mehrere Maschinen sollen wieder in einen flugfähigen Zustand gebracht werden.

