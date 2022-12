Ukrainische Heimatschützer neutralisierten mehr als 2.200 russische Fluggeräte

Am morgigen Weihnachtstag ist es genau zehn Monate her, seit der russische Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine startete und seinen eigenen Landsleuten bei drakonischen Strafen verbot, den Krieg als Krieg zu bezeichnen. Wir ziehen Bilanz über die Leistung der ukrainischen Verteidiger bei der Abwehr der russischen Luftangriffe.

Am 24. Februar dieses Jahres fielen russische Truppen in die Ukraine ein und begingen vom ersten Tag an schwerste Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Vor allem in der Schlacht um Kiew gleich zu Beginn der Invasion setzten die russischen Aggressoren stark auf ihre Luftwaffe. Doch die Lufthoheit konnten die Russen nicht erlangen. Zu stark war der Widerstand der ukrainischen Heimatschützer, es kam auch zu zahlreichen Luftkämpfen (Dogfights) zwischen ukrainischen und russischen Kampffliegern, bei denen zahlreiche ukrainische Piloten ihr Leben für die Verteidigung ihres Landes opferten. Doch auch vom Boden aus wurde sprichwörtlich "aus allen Rohren" auf die russischen Luftfahrzeuge geschossen.

Mittlerweile schreckt der russische Diktator aufgrund der horrenden Verluste seiner Luftwaffe vor größeren Einsätzen seiner Flugzeuge zurück und führt stattdessen kriegsverbrecherische Luftangriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern auf zivile Einrichtungen in der Ukraine durch. Doch auch hier gelingen den Ukrainern beachtliche Erfolge bei der Abwehr der mörderischen Attacken aus Moskau.

Mit Stand 23. Dezember haben die heroisch kämpfenden Verteidiger der Ukraine nach eigenen Angaben folgende Erfolge erzielt:

283 russische Flugzeuge wurden abgeschossen

267 russische Helikopter wurden zerstört, darunter gut ein Viertel aller vorhandenen Ka-52, die als die modernsten russischen Kampfhelikopter überhaupt gelten

1.698 russische Drohnen konnten abgeschossen werden

653 russische Marschflugkörper neutralisiert

Die Angaben der Ukraine lassen sich zwar nicht alle unabhängig prüfen und es ist davon auszugehen, dass auch die Ukraine die Zahlen aus Propagandagründen etwas höher angibt, doch grundsätzlich kann eine Vielzahl der von der Ukraine gemeldeten Abschüsse durch Foto- und Videoaufnahmen bzw. durch Überprüfung der Registrierungen der Flugzeuge verifiziert werden - und sie dürfte weiter steigen, denn die USA werden das Patriot Luftabwehrsystem an die Ukraine liefern.

Den ukrainischen Zahlen steht die russische Lügenpropaganda gegenüber, die schon nach wenigen Monaten mehr ukrainische Flugzeuge und Hubschrauber vernichtet haben will, als die Ukraine vor Kriegsausbruch überhaupt besaß ... und trotzdem sind ukrainische Kampf - und Jagdflieger sowie Hubschrauberpiloten nach wie vor tagtäglich in der Luft, um die Heimat von russischen Invasoren zu säubern.

