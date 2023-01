Ukrainische Heimatschützer schießen weitere russische Su-25 ab

In den vergangenen Tagen musste die Luftwaffe der russischen Aggressoren in der Ukraine erhebliche Verluste hinnehmen - wir berichteten ausführlich. Und auch am 25. Januar 2023 konnten die ukrainischen Heimatverteidiger einen beachtlichen Erfolg verzeichnen.

An der Ostfront gelang es den ukrainischen Streitkräften eine Suchoi Su-25 der russischen Invasionsarmee abzuschießen und eine Orlan-10 Drohne zu neutralisieren.

Laut ukrainischen Angaben sind in der Ukraine mittlerweile mehr als 123.000 russische Aggressoren gefallen. Diese Zahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen, doch selbst westliche Experten gehen von rund 180.000 gefallenen oder verwundeten russischen Soldaten in der Ukraine aus.

Die Ukraine gibt zudem an, 290 Flugzeuge und 281 Helikopter der russischen Invasionsarmee zerstört zu haben.

(red)