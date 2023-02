Ukraine meldet: Ukrainische Piloten sollen in Großbritannien Eurofighter-Training erhalten

Wie die ukrainische Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal bekannt gab, sollen ukrainische Kampfpiloten demnächst ihre Umschulung auf den Eurofighter in Großbritannien beginnen. Eine offizielle Bestätigung aus Großbritannien oder seitens der NATO dafür liegt nicht vor.

Allerdings plant Großbritannien seine Tranche 1 Eurofighter in rund 2 Jahren stillzulegen. Die Umschulung von ukrainischen Einsatzpiloten von alten sowjetischen Mustern auf den Eurofighter dürfte 1 bis 2 Jahren dauern, abhängig von den Vorkenntnissen der umzuschulenden Luftfahrzeugführer.

Hintergrund

Am 24. Februar 2022 überfielen Truppen des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin die Ukraine völkerrechtswidrig. Bis heute ist die ukrainische Luftwaffe einsatzfähig und fliegt mit Flugzeugen aus der Sowjetzeit (u. a. Su-24, Su-25, MiG 29, Su-27) Kampfeinsätze gegen die russischen Aggressoren. Doch die Zahl der einsatzbereiten Flugzeuge sinkt stetig. Deshalb versucht die Ukraine seit geraumer Zeit, den Westen zu überzeugen, westliche Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Wie berichtet, sagte Großbritannien bereits zu, "mittel- bis langfristig" die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine in Erwägung zu ziehen.

