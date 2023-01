Ukraine bittet um westliche Kampfjets

Seit knapp einem Jahr stemmt sich die ukrainische Luftwaffe gegen den Ansturm der brutalen russischen Aggressoren, die Tag für Tag in der von ihnen überfallenen Ukraine schwerste Kriegsverbrechen begehen. Doch die Zahl der einsatzbereiten Flugzeuge der Ukrainer sinkt. Das liegt einerseits an im Kampf erlittenen Verlusten, andererseits aber schlichtweg auch an der Abnutzung der Flugzeuge und Hubschrauber, die noch aus der Zeit der Sowjetunion stammen: MiG 29, Su-24, Su-25, Su-27, Mil Mi-8 und Mil Mi-24 etwa.

Über Twitter wirbt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba für die Lieferung von westlichen F-16 Kampfflugzeugen an die Ukraine. Die Niederlande hatten sich bereits vor einigen Tagen dahingehend geäußert, "offen" für eine solche Unterstützung zu sein.

Kürzlich hatte auch der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk vorgeschlagen, von Deutschland auszumusternde Tornado-Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern.

Militärexperten gehen davon aus, dass mittel- bis langfristig westliche Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine übergeben werden. Dieser Typ ist mittlerweile das Standardkampfflugzeug bei vielen osteuropäischen NATO-Ländern.

Allerdings würde die Umschulung der Piloten und Techniker von altem russisch/sowjetischen Fluggerät auf moderne westliche Luftfahrzeuge selbst im besten Fall mehrere Monate in Anspruch nehmen.

(red)