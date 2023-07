Klima-Kriminellen drohen noch mehr Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe

Nach den Flughafenblockaden durch mutmaßlich kriminelle Klima-Extremisten in Deutschland am 13. Juli (Austrian Wings berichtete) prüfen nun auch mehrere Fluglinien Schadenersatzforderungen. Auf die mutmaßlich kriminellen Flughafenbesetzer könnten so weitere zivilrechtliche Forderungen in Millionenhöhe zukommen.