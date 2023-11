Klima-Kriminelle schlugen auf dem Flughafen Innsbruck zu

Radikale Chaoten, die vorgeben, das Klima schützen zu wollen, terrorisieren die Menschen in Österreich seit geraumer Zeit mit zeitraubenden Aktionen, die zum Teil zusätzliche Abgase verursachen und damit das Klima erst recht schädigen. Dabei schrecken diese Personen auch vor kriminellen Handlungen wie Nötigung und Sachbeschädigung nicht zurück. In der Nacht von gestern auf heute dürften derartige Klima-Kriminelle auch den Flughafen Innsbruck heimgesucht haben. Am Flughafen Innsbruck ist man indes ziemlich wortkarg ob des Vorfalls.