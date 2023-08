Technische Probleme: AUA-Jet musste Flug nach Griechenland abbrechen

Die Reisenden wurden mit einem Ersatzflugzeug an ihr Ziel geflogen.

Auch, wenn Rücklandungen oder Verspätungen für Passagiere zweifellos ärgerlich sind, so beweist die AUA damit, dass sie zu Recht zu den sichersten Fluglinien der Welt gehört. Denn anders als bei manchen dubiosen Fluglinien müssen Piloten der AUA nicht mit Konsequenzen rechnen, wenn für sie - wie es eigentlich überall sein sollte - Sicherheit an oberster Stelle steht und sie folglich die Entscheidung treffen, einen Flug abzubrechen.

Am 28. August 2023 sollte der Airbus A320, OE-LBP, als Kurs OS 9001 von Wien auf die griechische Ferieninsel Kos fliegen, kehrte jedoch kurz nach dem Start wieder um und landete erneut in Wien. Laut "Austrian Wings" vorliegenden Informationen waren technische Probleme die Grundlage für die Entscheidung der Piloten zur Rückkehr nach Wien.

Die Pressestelle der rot-weiß-roten Traditionsfluggesellschaft Austrian Airlines bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion technische Probleme. "Aufgrund eines technischen Vorfalls landete der Flug OS9101 von Wien nach Kos am Montag, dem 28. August 2023, kurz nach Start rück in Wien. Der Flug wurde nach einem Flugzeugabtausch mit einer Verzögerung von etwa drei Stunden durchgeführt", so Sprecherin Lara M. Petritsch.

(red)