Mechatronik-Lehrlinge starten bei Austrian Airlines ins Berufsleben

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die die AUA als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Die AUA wird aufgefordert, zu einer normalen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet und gewünscht wird, und die Menschen nicht mit ihrem ideologischen Gender-Unsinn zwangszubeglücken.

Austrian Airlines begrüßt 21 Mechatronik-Lehrlinge im Unternehmen, die mit Anfang September beim österreichischen Home Carrier starteten. COO Francesco Sciortino hieß die jungen Mitarbeiter gestern persönlich in der Austrian Technik willkommen und überreichte ihnen ihre Lehrverträge. „Die Ausbildung und Förderung von jungen Menschen hat bei Austrian eine lange Tradition und liegt uns am Herzen. Mit unseren Lehrlingen holen wir junge Talente und Innovationskraft in unser Unternehmen“, sagt COO Francesco Sciortino. Das Unternehmen bildet seit über 25 Jahren Lehrlinge aus.

Unter den neuen Lehrlingen sind neben 16 Burschen auch fünf Mädchen. Eine von ihnen ist Andrea Aschauer aus dem Bezirk Mödling. „Technik hat mich immer interessiert. Ich habe mich für Austrian Airlines entschieden, weil das keine alltägliche Lehre ist – nicht jeder hat die Chance an einem Flugzeug zu schrauben“, sagt sie.

Gemeinsam mit den anderen Lehrlingen absolviert Andrea Aschauer die 3,5-jährige Ausbildung im Bereich „Mechatronik-Fertigungstechnik“ in der unternehmenseigenen Lehrwerkstätte. Dabei packen die Lehrlinge mit an und absolvieren neben einer Theorieausbildung auch ein „Training on the Job“ in den Fachwerkstätten und in der Flugzeugwartung, stellen mechatronische Bauteile her und sammeln Kenntnisse in der Metallverarbeitung.

Auf die Lehrlinge warten zahlreiche Benefits wie unter anderem ein eigenes unternehmensinternes Förderungsprogramm „Lehre 2.0.“ mit spannenden Events oder vergünstigte Flugtickets, heißt es dazu in einer von der AUA verschickten Presseerklärung.

(red / OS)