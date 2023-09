Kommentar zum Frecce Tricolori Absturz in Turin: Pilot stand auf verlorenem Posten

In einer Tragödie endete ein Trainingsflug der weltberühmten italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori am Samstag in Turin. Beim Absturz von Pony 4 starb ein 5-jähriges Mädchen am Boden, der Bruder und die Eltern des Kindes erlitten teils schwere Verbrennungen. Dabei hatte der Pilot des Flugzeuges augenscheinlich wirklich alles versucht, um Opfer am Boden zu vermeiden. Er kann daher als Held bezeichnet werden, wenngleich seine Bemühungen letzten Endes leider vergebens waren. Eine Punktlandung aus aktuellem Anlass, um dummer "Social Media Stammtisch-Hetze" entgegenzutreten.

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Am gestrigen Tag führten die Frecce Tricolori in Turin Trainingsflüge durch, da sie heute auf einer Flugschau auftreten sollten. Doch plötzlich löste sich Pony 4 während eines Überfluges (der völlig unspektakulär im Horizontalflug erfolgte) aus der Formation, verlor an Höhe, schlug auf dem Boden auf, explodierte und kollidierte mit dem Auto einer vierköpfigen italienischen Familie. Die 5-jährige Laura O. starb, ihr 9-jähriger Bruder und die Eltern wurden zum Teil schwer verletzt. Eine furchtbare Tragödie, die einem die Tränen in die Augen treibt.

In der selbstgerechten Empörungsgesellschaft in der wir leben, dauerte es freilich nicht lange und in Sozialen Medien wurden sinnentleerte und schlichtweg dumme Kommentare zum Unglück veröffentlicht, die beredtes Zeugnis davon ablegen, dass ihre Verfasser - scheinbar selbsternannte "Experten für alles" - offenbar völlig ahnungslos von der Materie sind. Um solchen Trollen und Stammtisch-Empörten gar keine weitere Plattform zu bieten, verzichtet Austrian Wings darauf, die Inhalte dieser Kommentare hier zu veröffentlichen. Wer sie dennoch lesen will, findet sie unschwer in Sozialen Medien. Aber Achtung, es besteht Brechgefahr, zumindest dann, wenn man eine Ahnung von Luftfahrt hat.

In diesem Kommentar soll es vielmehr darum gehen, aufzuzeigen wie der Pilot von Pony 4, Major Oscar Del Do, alles versucht hat, um Opfer am Boden zu vermeiden und dabei sogar sein eigenes Leben in große Gefahr gebracht hat. Denn genau das hat der Flugprofi nach Einschätzung erfahrener Militärpiloten getan. Dass die kleine Laura trotzdem sterben musste, macht die Tragödie umso größer.

Auf dem Video vom Unglück ist bereits bei Sekunde 1 zu sehen, wie sich Pony 4 aus der Formation löst. Als gesichert gelten kann, dass die einstrahlige Maschine zu diesem Zeitpunkt einen massiven Leistungsverlust am Triebwerk hatte. Die mutmaßliche Ursache dafür war wohl ein Vogelschlag, wie die italienische Luftwaffe selbst noch am Samstag verlautbarte. Die Flughöhe der Formation betrug zu diesem Zeitpunkt geschätzte 150 Meter über dem Boden.

Absturz war unvermeidbar

Angesichts des Ausfalls des einzigen Triebwerks in so niedriger Flughöhe stand der Pilot auf verlorenem Posten. Der Absturz von Pony 4 war unvermeidlich. Major Del Do hätte in diesem Moment bereits den Schleudersitz betätigen und sich retten können, doch genau das tat er nicht. Wohl in dem Wissen, dass der Flughafen auf allen Seiten von dicht besiedeltem Wohngebiet umgeben ist, blieb der Pilot weiter am Steuerknüppel und versuchte, den Absturzort des Jets selbst bestmöglich selbst zu bestimmen, um zu verhindern, dass die Maschine unkontrolliert womöglich in Wohnhäuser stürzt.

Pilot ein Held, der auf verlorenem Posten stand

Major Oscar Del Do verfolgte offenbar das Ziel, dafür zu sorgen, dass seine MB-339 auf jeden Fall noch innerhalb des Flughafenareals zu Boden kam. Bei Sekunde 7 bis 9 des Videos ist deutlich zu erkennen, wie der Pilot den Anstellwinkel des nach bisherigen Erkenntnissen antriebslos gewordenen Jets erhöht, um die Geschwindigkeit und damit die kinetische Energie des Flugzeuges auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Major Oscar Del Do war der Pilot von Pony 4 und versuchte offenbar alles in seiner Macht stehende, um zu verhindern, dass der Jet unkontrolliert in dicht besiedeltes Gebiet stürzte.

Als sich der Pilot von Pony 4 in einer Höhe von gerade einmal noch 10 bis 13 Metern über dem Boden schließlich mit dem Schleudersitz hinauskatapultierte, kippte die Maschine unmittelbar danach ab - vermutlich als Folge eines Strömungsabrisses, weil Del Do die Geschwindigkeit vor dem Notausstieg bewusst soweit wie möglich abgebaut hatte. Dadurch, dass Major Del Do den Schleudersitz erst so spät betätigt hatte, kam er beim Fallschirmabsprung laut italienischen Berichten offenbar selbst mit den Flammen des explodierenden Jets in Kontakt und erlitt Verletzungen, die er vermutlich nicht davongetragen hätte, wenn er sich früher zum Notausstieg entschlossen hätte.

Der Pilot beim Ausstieg mit dem Schleudersitz. Die Maschine befand sich zu diesem Zeitpunkt noch maximal 15 Meter über dem Boden. - Foto: Screenshot Twitter

Doch dann wäre das Flugzeug - wie bereits erwähnt - völlig unkontrolliert wohl außerhalb des Flughafens zu Boden gekommen und wahrscheinlich in ein Wohngebiet gestürzt. So aber schlug der - wie vom Piloten mutmaßlich beabsichtigt - innerhalb des Flughafengeländes auf. Unglücklicherweise durchbrach der brennende Jet die Flughafenbegrenzungsmauer dennoch und traf ein Fahrzeug, in dem sich Laura mit ihrem Bruder und ihren Eltern befand. Darüber, ob der Pkw zufällig dort vorbeifuhr oder ob die Familie an diesem Ort geparkt hatte, um das Training der Frecce Tricolori zu beobachten, gibt es unterschiedliche Angaben. Es macht auch keinen Unterschied, denn der Tod eines Kindes ist immer eine schreckliche Tragödie.

Unfall hat nichts mit den Frecce Tricolori oder Airshows zu tun

Doch bei aller Tragik muss man auch festhalten, dass die Frecce Tricolori oder der Umstand, dass sie für den Auftritt auf einer Flugschau trainierten, nichts für dieses Unglück können. Ein Triebwerksausfall, noch dazu einer, der durch einen Vogelschlag verursacht wird (so die bisherigen Erkenntnisse), kann immer und überall passieren und jeden treffen. Der gestrige Unfall ereignete sich NICHT einmal im Rahmen eines Kunstflugmanövers sondern beim simplen Geradeausflug. Es hätte schlichtweg JEDES Flugzeug treffen können, dass im falschen Moment dort geflogen wäre. Selbst große zivile Flugzeuge sind vor Abstürzen bzw. Notlandungen durch Vogelschlag nicht gefeit.

Man denke nur an US Airways Flug 1549 im Jahr 2009. Durch Vogelschlag fielen damals beide Triebwerke eines A320 kurz nach dem Start in New York aus und nur die Meisterleistung der beiden Piloten Chesley Sullenberger und Jeffrrey Skiles, die eine Notwasserung auf dem Hudson River durchführten, verhinderte damals eine Katastrophe. Nicht auszudenken, welche Folgen der Absturz eines vollbesetzten A320 in die Hochhäuser von New York gehabt hätte ...

In diesem Sinne muss man - unter der Voraussetzung, dass tatsächlich ein Vogelschlag oder ein technisches Problem außerhalb des Einflussbereichs des Piloten den Leistungsverlust am Triebwerk von Pony 4 ausgelöst hat - die gestrige Tragödie in Turin leider als das bezeichnen, was sie war: riesengroßes Pech für alle Beteiligen.

Der Familie des getöteten Mädchens gilt mein tiefstes Mitgefühl, dem Piloten meine Hochachtung und mein Respekt für sein Bemühen, den havarierten Jet so kontrolliert wie möglich crashen zu lassen. Möge er sich von seinen Verletzungen möglichst rasch erholen und wieder ins Cockpit steigen können. Denn Pilot zu werden, das war schon als kleiner Junge der große Traum des Oscar Del Do.

Text: P. Huber

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.