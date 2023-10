Luftalarm nahe Flughafen von Tel Aviv

Wie israelische Quellen vermelden, wurde in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens Tel Aviv Ben Gurion Luftalarm ausgelöst.

Die radikal-islamische Terrororganisation, die in Israel seit gestern über 700 Menschen brutal abgeschlachtet hat (Austrian Wings liegt unter anderem ein Video vor, in dem ein Araber mit einem Spaten immer wieder auf Hals, Kopf und Gesicht eines blutüberströmten Juden einschlägt und dabei fanatisch "Allahu akbar!" in die Kamera ruft), erklärte, den Flughafen beschossen zu haben.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

(red)