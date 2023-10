Islamischer Terror gegen Israel: Auch Air France stellt Flüge ein

Nach der AUA, der Lufthansa, SWISS, Ryanair und Wizz Air, hat nun auch die französische Air France bekannt gegeben, ihre Flüge nach Tel Aviv einzustellen.

Indes wurde in Frankreich der Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Frankreich hat selbst seit Jahren massive Probleme mit Terrorismus durch radikale Muslime, wie unter anderem die Terroranschläge von Nizza oder auf das Satiremagazin in den Jahren 2011 und 2015 belegen.

Hintergrund

Die radikal-islamische Terrororganisation Hamas hat heute tausende Raketen auf Israel abgeschossen. Außerdem drangen Terroristen auf israelisches Gebiet vor und ermordeten mehrere jüdische Zivilisten. Israels Luftwaffe flog zur Verteidigung der von radikalen Muslimen angegriffenen Heimat Angriffe auf die Terroristen. Auch Bodentruppen der israelischen Heimatverteidigungskräfte sind im Einsatz.

Zum Teil kulturell bedingte Probleme und Terrorgefahr

Indes zeigt sich ein weiteres Problem: Mit der seit Jahren andauernden illegalen Massenmigration junger Männer aus dem Nahen und Mittleren Osten, wurde auch radikaler islamischer Antisemitismus nach Europa eingeschleppt. Beispielsweise bejubelten heute im Berliner Problemviertel "Neuköln" Anhänger der radikal-islamischen Terroristen die Anschläge gegen Israel und bedrohten außerdem mehrere Journalisten. Der israelische Botschafter in Deutschland warnte mittlerweile vor Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland.

Auch in Österreich, das laut dem Terrorismusforscher Nicolas Stockhammer bereits drei radikal-islamische Terroranschläge erlebten musste, ist der radikale Antisemitismus unter Muslimen ein durchaus reales Problem. So traute sich bereits 2016 ein jüdischer Arzt in Wien außerhalb der Praxis seine Kippa nicht mehr zu tragen, weil er Angst vor Gewalt durch "Migranten aus dem arabischen Raum" hatte, wie er selbst sagte. Und 2018 erklärte der große jüdische Österreicher Arik Brauer in einem Interview mit der Tageszeitung "Kurier" unter anderem: "Das ist für mich ein Fakt. Ein neuer Antisemitismus wurde mit den Flüchtlingen importiert. Natürlich gibt es immer andere, die anders empfinden. Aber ich sage, dass die Mehrheit der arabischen Muslime die Juden hassen." Es gebe aus dieser Ecke auch in Europa "immer mehr Übergriffe" auf Juden.

(red)