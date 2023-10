Islamischer Terror: Israelische Luftwaffe fliegt ununterbrochen Kampfeinsätze gegen Terroristen

Nach dem Terrorüberfall der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf Israel vor gut 36 Stunden, gelten mehr als 700 Israelis als tot, über 2.000 als verletzt und unzählige als vermisst. Seit gestern fliegt die israelische Luftwaffe gezielt Angriffe auf Terroristen im Gazastreifen.

Wie die Israeli Air Force bekannt gab, seien heute in den Abendstunden strategische Ziele in Hochhäusern im Gazastreifen zerstört worden. So hätten Kampfjets der israelischen Heimatverteidiger eine Filiale der "Islamic National Bank", die der Terrororganisation Hamas zugerechnet wird, in Schutt und Asche gelegt. Außerdem zerstörten israelische Kampfjets eine Kommandozentrale, die von einem hochrangigen Hamas-Mitglied genutzt wurde.

Abschließend heißt es im Statement der israelischen Luftwaffe: "Wir greifen auch aktuell wieder Ziele im Gazastreifen an."

(red)