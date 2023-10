Nach islamischem Terror gegen Israel: USA verlegen Kampfverband mit Flugzeugträger in die Region

Nach dem gestrigen Überfall radikaler muslimischer Terroristen auf die einzige moderne Demokratie des gesamten Nahen Ostens, fliegen israelische Kampf- und Jagdflieger nahezu ununterbrochen Angriffe auf Stellungen der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen - wir berichteten ausführlich.

Wie nun bekannt wurde, verlegen auch die USA Truppen in die Region. Wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag mitteilte, sei der Flugzeugträger "Gerald R. Ford" in Marsch gesetzt worden. Sein Ziel sei das östliche Mittelmeer, nahe Israel. Der Träger wird von einem ganzen Verband von Schiffen begleitet. Es ist davon auszugehen, dass sich an Bord des Trägerkampfverbandes auch Spezialkommandos der US-Streitkräfte befinden, die ihre israelischen Kameraden gegebenenfalls beim Kampf gegen die Hamas unterstützen können.

(red)