Islamischer Terror: Israelische Airlines fliegen Staatsbürger aus aller Welt heim nach Israel

Mehr als 700 Todesopfer in Israel, der Großteil unbewaffnete Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, forderte der seit gestern andauernde Angriff der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf die einzige moderne Demokratie des gesamten Nahen Ostens. Tausende Israelis sind im Ausland gestrandet und wollen rasch heim, um ihren Dienst bei der Armee zur Verteidigung des Landes gegen den radikal-islamischen Terror zu unterstützen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Wie israelische Medien vermelden, haben mittlerweile die meisten ausländischen Airlines sämtliche Flüge von und nach Israel bis auf Weiteres eingestellt. Zu fragil ist die Sicherheitslage. Das bedeutet aber auch, dass im Ausland befindliche israelische Staatsbürger derzeit keine Möglichkeit haben, mit ihren gebuchten Rückflügen zurück nach Israel zu gelangen. Viele von ihnen wollen jedoch so rasch wie möglich in die Heimat, zum Teil handelt es sich auch um aktive Soldaten oder Reservisten, die sich bei ihren Einheiten melden müssen.

Israelische Fluggesellschaften führen deshalb "Rettungsflüge" für ihre im Ausland gestrandeten Staatsbürger durch. Daran beteiligen sich EL AL, Arkia und Israir, wie unter anderem "ynetnews.com" berichtet.

Probleme mit arabischen Migranten, die Terror gutheißen

Indes feiern in zahlreichen europäischen Ländern Migranten aus dem arabischen Raum unverhohlen den Terroranschlag auf Israel: In sozialen Medien kursieren beispielsweise entsprechende Videos aus Wien, Berlin oder Manchester. In Deutschland, das wie Österreich wegen einer über Jahrzehnte zu liberalen und verfehlten Migrationspolitik, heute massive Probleme mit migrantischen Parallelgesellschaften und radikal-islamischem Terrorismus hat, fordern jetzt erste Politiker, Migranten, die den Terroranschlag auf Israel gutheißen, auszuweisen.

