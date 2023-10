Seit gestern erlebt Israel sein eigenes 9/11. Radikal-islamische Terroristen führten Luft- und Bodenangriffe auf israelisches Territorium durch und ermordeten mindestens 500 Israelis, darunter viele Zivilisten, Frauen und (Klein-)Kinder. In Österreich und Deutschland, Länder, in denen es aufgrund einer über Jahrzehnte verfehlten Migrationspolitik immer wieder Probleme mit migrantischen Parallelgesellschaften gibt, feierten junge Männer aus dem gleichen Kulturkreis wie die Attentäter die Terroranschläge. Polen will jetzt seine Bürger aus Israel ausfliegen.