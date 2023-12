Rauch an Bord: AUA-Airbus muss nach Start umkehren

Der Airbus A320-200 mit der Kennung OE-LBI sollte als Kurs OS 208 von Frankfurt am Main nach Wien Schwechat fliegen. Doch kurz nach dem Start traten technische Probleme auf, welche die Besatzung zur Umkehr nach Frankfurt zwangen.

Die in den Vorfall involvierte OE-LBI, Symbolbild

"Es gab Rauch an Bord", schildert ein an Bord befindlicher Passagier gegenüber "Austrian Wings". 35 Minuten nach dem Start setzte der Airbus A320 wieder auf der Piste des Frankfurter Flughafens auf und wurde von der Flughafenfeuerwehr zur Abstellposition eskortiert.

Nach der Landung kamen Feuerwehrleute an Bord der Maschine. Die Passagiere mussten den Jet verlassen und wurden mit Bussen zum Terminal gebracht. Die OE-LBI befindet sich nach wie vor in Frankfurt. Wie "Austrian Wings" in Erfahrung bringen konnte, soll das Flugzeug morgen im Laufe des Tages ohne Passagiere nach Österreich überstellt werden.

Eine Stellungnahme der Austrian Airlines zu dem Zwischenfall ist angefordert.

"High level emergency”

Feuer und Rauch sowie der Verdacht darauf zählen zu den gefährlichsten Zwischenfällen an Bord von Verkehrsflugzeugen und werden deshalb als “High level emergency” behandelt. Eine sofortige Landung ist das Standardverfahren, sofern die Quelle des (vermuteten) Rauches nicht umgehend lokalisiert und ausgeschaltet werden kann.

Im Jahr 1987 verunglückte eine Boeing 747-244B Combi von South African Airways, nachdem an Bord aus bis heute ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen war, alle 159 Insassen starben. Erst heuer erschien das Buch "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der ,Helderberg'", das dieses Unglück ausführlich beleuchtet.

Am 2. September 1998 stürzte eine MD-11 der Swissair vor Halifax in den Atlantik, nachdem ein Feuer zu einem Totalausfall aller Instrumente führte und ins Cockpit eingedrungen war – alle 229 Menschen an Bord fanden den Tod, dieser Absturz ist bis heute das schwerste Unglück in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt.

(red)