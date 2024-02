Slovak International Air Fest heuer am 31. August und 1. September

Am 31. August sowie am 1. September - also eine Woche vor der Airpower im steirischen Zeltweg - dröhnen auf der slowakischen AIr Base Malacky-Kuchyna wieder die Motoren, die Rotoren und die Jet-Triebwerke.

Es wird erwartet, dass im Rahmen der diesjährigen SIAF erstmals auch die neuen slowakischen F-16 präsentiert werden.

2022 hatte die Slowakei ihre MiG 29 im Rahmen der SIAF offiziell verabschiedet - die Kampfjets wurden zur Verteidigung der Heimat gegen den Aggressor Russland an die Ukraine übergeben. Und auf der SIAF 2023 hatte der tschechische Hind seinen letzten offiziellen Auftritt.

(red)