Am 27. und 28. August findet in Malatzka (Slowakisch Malacky) auf der Airbase Kuchyna wieder das traditionelle Slovak International Air Fest statt. An zwei Tagen können Luftfahrtinteressierte auf der "slowakischen Airpower" zahlreiche Flugzeuge am Boden und in der Luft bestaunen.

Am Samstag wartet auf die Besucher zudem eine ganz besondere Überraschung. Die US-Streitkräfte präsentieren eine F-22 Raptor im Dynamic Display. Die Maschine gehört zu einer US-Einheit, die anlässlich des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum Schutz Europas nach Polen verlegt wurde

Die SIAF ist auch die letzte Gelegenheit, die slowakischen MiG 29 noch einmal im Flug zu sehen. Denn, wie berichtet, mit Ende des Monats legt die Slowakei ihre elf MiG 29 still und spendet sie der Ukraine, die sie zur Verteidigung der Heimat gegen die russische Kriegsverbrecherarmee des Diktators Wladimir Putin einsetzen wird.

