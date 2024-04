Schwerer Zwischenfall: AUA A320neo am Flughafen Wien erheblich beschädigt, Höhenleitwerk abgerissen

Offenbar bei Rangierarbeiten am Boden schwerst beschädigt wurde gestern Nacht ein brandneuer Airbus A320neo der Austrian Airlines. Das rechte Höhenleitwerk ist komplett abgerissen, auch die rechte Tragfläche der Maschine sowie eine Fluggastbrücke am Airport Schwechat wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ob die Maschine überhaupt noch repariert werden kann, müssen nun die Spezialisten der AUA-Technik beurteilen. Die AUA bestätigte die Recherchen von Austrian Wings, wollte sich jedoch nicht weiter äußern. Nach Austrian Wings vorliegenden Informationen dürfte ein Schlepperfahrer für den Unfall verantwortlich sein.