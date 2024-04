In Israel gestrandete Passagiere: AUA fliegt heute mit Triple Seven nach Tel Aviv

Große Nachfrage nach Flügen von Wien nach Israel und zurück herrscht noch immer. Nach dem Sonderflug heute in den frühen Morgenstunden setzt die AUA nun auch Großraumgerät nach Israel ein.

Zwei Tage lang, am 14. und 15. April 2024, setzte die AUA wegen des iranischen Terrorangriffes auf Israel sämtliche Flüge von und nach Tel Aviv aus. Das hatte zur Folge, dass zahlreiche Passagiere, die nach Israel reisen wollten, in Wien gestrandet sind, während Reisende aus Israel, die nach Österreich wollten, wiederum im Heiligen Land festsaßen.

Heute in den frühen Morgenstunden nahm die Austrian Airlines mit dem Sonderflug OS 1059/60, durchgeführt von einem Airbus A321-211, den Flugverkehr nach Israel wieder auf. Der Sonderflug war notwendig geworden, um in Österreich beziehungsweise Israel gestrandete Passagiere möglichst zeitnah an ihr Ziel zu bringen.

Gegen 10 Uhr hob mit dem Kurs OS 857 (Rückflug OS 858) dann ein regulärer Flug nach Tel Aviv ab. Auch hier kam ein Airbus A321 zum Einsatz. Generell wird die Strecke Wien-Tel Aviv-Wien üblicherweise mit Flugzeugen der A320-Familie bedient.

Wegen der ungebrochen großen Nachfrage hat sich die AUA-Führung jedoch entschlossen, den heutigen Nachtflug (OS 859/ OS 860) nicht mit einem Airbus, sondern mit Großtraumgerät durchzuführen.

Für diese Rotation setzt die AUA eine Boeing 777-200ER (voraussichtlich die OE-LPA) ein. Der zweistrahlige Großraumjet, von dem die AUA sechs Exemplare betreibt, wird normalerweise für den Langstreckenverkehr genutzt. Er bietet bis zu 330 Passagieren in 3 Klassen Platz - das sind um 130 Plätze mehr als der Airbus A321 hat.

