Nach erfolgreichem Testflug: AUA-"Hagelairbus" OE-LBM fliegt ab heute wieder mit Passagieren

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Weil die Piloten nach eigenen Angaben den Hagel nicht auf ihrem Wetterradar gemerkten, flog Flug OS434 am 9. Juni während des Sinkfluges in einen Hagelsturm ein und wurde schwer beschädigt. Nach Erklärung einer Luftnotlage konnten der Kapitän und seine Erste Offizierin den A320 mit der Kennung OE-LBM sicher in Wien landen. Der Vorfall wird aktuell durch die SUB sowie AUA-intern untersucht.

Seither hatten Techniker der AUA mit Hochdruck an der Schadensevaluierung- und Reparatur des A320 gearbeitet, der dringend für den Ferienflugplan benötigt wird. Gestern fand, wie ausführlich berichtet, ein erfolgreicher Testflug der OE-LBM statt.

Nach aktueller Planung wird das Flugzeug heute um 17:10 Uhr als Flug OS215 von Wien nach Frankfurt abheben und danach als OS216 nach Wien zurückfliegen. Kurzfristige Änderungen im Flugplan sind möglich. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die AUA den A320 bereits am Vormittag als Standby-Aircraft zum Einsatz bringt. Das könnte etwa dann der Fall sein, wenn ein anderes Flugzeug aufgrund technischer Probleme nicht genutzt werden kann oder wenn es Verspätung hat.

