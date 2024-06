AUA: "Hagelairbus" OE-LBM wieder im kommerziellen Passagierbetrieb

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Weil die Piloten nach eigenen Angaben den Hagel nicht auf ihrem Wetterradar gemerkten, flog Flug OS434 am 9. Juni während des Sinkfluges in einen Hagelsturm ein und wurde schwer beschädigt. Nach Erklärung einer Luftnotlage konnten der Kapitän und seine Erste Offizierin den A320 mit der Kennung OE-LBM sicher in Wien landen. Der Vorfall wird aktuell durch die SUB sowie AUA-intern untersucht.

Seither hatten Techniker der AUA mit Hochdruck an der Schadensevaluierung- und Reparatur des A320 gearbeitet, der dringend für den Ferienflugplan benötigt wird. Am 25. Juni fand, wie ausführlich berichtet, ein erfolgreicher Testflug der OE-LBM statt.

Wieder mit Passagieren unterwegs

Am gestrigen 26. Juni erfolgte dann der erste kommerzielle Passagierflug seit dem 9. Juni.

Die Techniker der AUA haben ganze Arbeit geleistet und das Flugzeug rechtzeitig vor Beginn der Ferienzeit wieder repariert.

Die OE-LBM führte den Kurs OS215/216 von Wien nach Frankfurt und zurück durch. Für heute stehen Wien-Brüssel-Wien und Wien-Split, wo die Maschine einen Nightstop einlegen wird, auf dem Flugplan.

