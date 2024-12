Going home: Heute vor 40 Jahren kehrte die Ju 52 D-AQUI nach Deutschland zurück

Going home … nach Hause ! - Dies sind die Worte, die die Ju 52 D-AQUI der Deutschen Lufthansa 1984 während der dreiwöchigen Überführung aus USA nach Hamburg in ein weiteres Leben begleiteten. Eine Fotoreportage von Flugingenieur a. D. Jan Frieben zu Ehren einer Legende.

Am 28. Dezember 1984 landete die „Tante JU“, wie sie im Volksmund genannt wird, wieder auf dem Heimatflughafen der Lufthansa-Technik. Ein Flugzeug mit einer bewegenden Geschichte, das auch in den vergangenen 40 Jahren bei allen Beteiligten und Luftfahrtliebhabern Emotionen freisetzte, … ein Flugzeug mit Seele wie viele Menschen empfanden. Emotionen, die bis heute nicht nachgelassen haben. In Dessau bei den Junkers-Werken gebaut und am 6. April 1936 an die Lufthansa ausgeliefert, wurde sie zunächst auf europäischen Strecken eingesetzt. Schon wenige Monate nach Indienststellung wurde sie der norwegischen D.N.L zur Überbrückung eines Flottenengpasses der Norweger überlassen und als LN-DAH mit Schwimmern ausgerüstet.

Nach der Besetzung Norwegens durch deutsche Truppen wurde sie durch diese beschlagnahmt und der Lufthansa wieder als D-AQUI zur Verfügung gestellt, wobei sie aber im skandinavischen Einsatzgebiet verblieb.

Die Geschichte der D-AQUI verlief weiter wechselhaft. So kam sie nach Kriegsende zunächst in die Obhut der norwegischen Luftwaffe, was nicht lange währte. Nach aufwändigen Überholungsarbeiten mit Einfügen von größeren Bauteilen aus anderen Ju 52 kam sie wieder in den Dienst der D.N.L. (später umbenannt in SAS) unter dem Kennzeichen LN-KAF. Nach 8 Einsatzjahren wurde sie 1956 aus dem Verkehr genommen und sollte museal erhalten bleiben, was letztendlich aber aus Platzmangel im Norsk Teknisk Museum nicht möglich war.

Ein ehemaliger Lufthansa Kapitän, Christof Drexel, erwarb sie und fügte sie seiner Airline in Ecuador hinzu, wo sie weitere 5 Jahre als HC-ABS in Dienst war, bis sie am Rande des Flughafens Quito für 8 Jahre in einem traurigen Dornröschenschlaf verschwand.

Dort wurde sie von Lester Weaver, einem amerikanischen Piloten und Flugzeugfan, entdeckt, wieder flott gemacht und ein neues Leben begann auf nordamerikanischem Boden. Mit dem Kennzeichen N130LW erfuhr diese Ju 52 noch weitere Besitzerwechsel zu Cannon Aircraft / Flugzeughandel und zu Martin Caidin, einem amerikanischen Schriftsteller und Flieger, der dem Flugzeug eine Generalüberholung verpasste und mit der Ju 52 als „Iron Annie“ auf zahlreichen Luftfahrtevents auftrat.

Ein neues Leben unter dem Dach der Lufthansa

Reinhard Abraham, dem damaligen Leiter der Lufthansa Technik ist es zu verdanken, dass die Idee geboren wurde die Geschichte der Lufthansa auch wieder greifbar zu machen. Was eignet sich dafür besser als das Flugzeugmuster, das der Lufthansa den Weg in die Weltluftfahrt geebnet hat. So gelang es Lufthansa die „Iron Annie“ von Martin Caidin zu erwerben, der diese Ju 52 in einer spektakulären Überführung im Dezember 1984 nach Hamburg fliegen ließ. In einer dreiwöchigen, abenteuerlich anmutenden Flugreise über mehrere Etappen bei widrigen Wetterverhältnissen von Florida nach Deutschland, geprägt von einer logistischen Meisterleistung, traf die „Iron Annie“ am 28. Dezember 1984 bei verhangenem Himmel auf dem Hamburger Flughafen in der Lufthansa Werft ein. Großer Jubel empfing die 3-köpfige Crew. Ein Erlebnis und Emotionen, die noch heute die damals Anwesenden nicht vergessen haben.

Vorbereitungen zum Abflug nach Deutschland in Fort Lauderdale, Florida - Foto: Lufthansa

Nach 3 Wochen Überführung über den Nordatlantik, Anflug auf Hamburg am 28. Dezember 1984 - Foto: Lufthansa

Roll in der “Iron Annie” am 28. Dezember 1984, going Home … nach Hause - Foto: Lufthansa

Ankunft der „Iron Annie“ im Heimatland - Foto: Lufthansa

Der Einstieg in eine Erfolgsgeschichte

In den darauffolgenden 18 Monaten unterlief die „Iron Annie“ eine aufwändige Restaurierung und den Wandel zu Ihrem ursprünglichen Aussehen. Mit einem fliegerischen Denkmal der Vergangenheit den Weg in die Zukunft der Luftfahrt begleiten, - das faszinierte viele Fans der „Tante Ju“.

Lufthansa gründete dazu die Lufthansa Berlin Stiftung (DLBS) in die die D-AQUI integriert wurde. Dieses Kennzeichen durfte die „Tante Ju“ mit Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes weiterhin als ein historisches weiter führen. Aufgrund der geänderten Gewichtsklassen war das Zulassungskennzeichen aber D-CDLH, was etwas kleiner am Rumpf geführt wurde. Es darf nicht vergessen werden, dass eine Restaurierung eines Verkehrsflugzeuges strengen Auflagen unterliegt und das Luftfahrtbundesamt maßgeblich mit guter Zusammenarbeit zum Gelingen des Projekts beigetragen hat.

Das Heck der „Iron Annie“ vor Beginn der Restaurierung - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Das Heck der „Iron Annie“ nach der Restaurierung - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Der Rumpf zu Beginn der Restaurierung, Freilegung aller Strukturen zur Überprüfung. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Der Rumpf im Fortschritt der Arbeiten mit Austausch kritischer Strukturteile. Der Zustand ist nun wieder als „sehr gut“ zu bezeichnen. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Die Kabine der D-AQUI nach Abschluss der Innenarbeiten in 1986. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Das Ju52-Cockpit im Wandel der Jahre, Stand 1984 bei Ankunft in Hamburg. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Das Ju52-Cockpit im Wandel der Jahre, Stand 1986 nach Abschluss der Restaurierung. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Martin Gaebel als Vorstandsmitglied Flugbetrieb der Lufthansa übergibt dem 1. Flugbetriebsleiter der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung Heinz Dieter Bonsmann das „Zepter“ für den Ju-52 Flugbetrieb am 7. Januar 1986. - Foto: Lufthansa

So wie die Technik das Flugzeug intensiv auf ein neues Leben vorbereitete, so mussten parallel auch Flugzeugbesatzungen ausgebildet und trainiert werden. Unter der Leitung des 1. Flugbetriebsleiters der DLBS Heinz Dieter Bonsmann wurde auch die Lizensierung der Besatzungen unter Beteiligung britischer und südafrikanischer Ju 52-Kollegen in professioneller Vorbereitung bewältigt.

Am 7. Januar 1986 tritt die erfolgreiche Technikmannschaft zu einem Gruppenfoto an. Ein Beweis, wieviel Fachkräfte mit dem Herzen an diesem Projekt gearbeitet haben. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Am 06.April 1986, an ihrem 50. Geburtstag, hob die D-AQUI unter den Blicken hunderter Neugieriger, und vor allem ihrer Techniker ,wieder zu einem „neuen Erstflug“ erfolgreich ab.

Nach erfolgreichem Erstflug nach Restaurierung erreichte den Flugbetriebsleiter der Ju 52 dieses Telex mit Gratulation von Lufthansa Vorstandsmitglied Martin Gaebel. - Foto: Archiv HB

Zunächst für Repräsentationszwecke als fliegendes Museum geplant, war das Echo der Luftfahrtbegeisterten derart groß, dass eine zunächst nicht erwartete Erfolgsgeschichte ihren Lauf nahm.

Die „Tante Ju“ wurde in ihrem Einsatz der Öffentlichkeit zugängig gemacht und es folgten 32 Jahre unfallfreier Einsatz mit Passagierflügen! Mehr als 256.000 Fluggäste in der 16-Sitze fassenden Kabine erlebten eine Zeitreise. Teils bis zu 10.000 Gäste, mehr als 600 Flüge und über 450 Flugstunden pro Jahr sind eine beachtliche Leistung! Dieses weitere Leben der D-AQUI wurde dank hervorragender Techniker in Restaurierung und Wartung sowie der hohen Qualität der Besatzungen zu einer Erfolgsstory der Lufthansa, die aber ohne die flexiblen Vorbereitungen in den Büros nicht möglich gewesen wäre. Der Betrieb der Ju 52 D-AQUI wurde zu einem Symbol der Lufthansa-Qualität, die nicht nur den Fluggästen bewusst ist. Qualität, die sich auch widerspiegelt in der fortlaufenden Beobachtung und weiteren Teilüberholungen wie z.B. eine Modernisierung der Elektrik und Motorüberwachung in 2014 und einer weltweit einzigartigen Tragflächenüberholung in 2015-16. Ein Flugbetrieb, der von den Besatzungen, die sonst als Lufthansa-Linien-Crews unterwegs sind, genauso professionell, aber ehrenamtlich, unfallfrei 32 Jahre agiert wurde.

Im Sommer 1986 stellte sich die D-AQUI in Frankfurt vor und traf dabei auf den Jumbo der 80er-Jahre. Zwei Großflugzeuge ihrer Zeitepochen. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

In dieser Zeitspanne des Erfolges wurden seit 1986 in Europa und USA ca. 11.500 Flugstunden geleistet, mehr als 354 Flugplätze angeflogen. Die USA-Tour in 1990-91 war eines der logistisch aufwändigsten Flugereignisse und verbunden mit einem Riesenerfolg des beteiligten Teams. Dafür wurde die D-AQUI in Großteilen demontiert und per Flugzeug, bzw. später zurück per Schiff transportiert. Geschichten, die erhalten bleiben sollten.

Im Juni 1990 tritt die D-AQUI eine 8-monatige Rundreise durch die USA an. Der Hinweg erfolgt auf dem Luftweg mit einer Antonov 125 um die „alte Dame“ zu schonen. - Foto: Lufthansa Technik & Archiv OT

Einmalige Momente mit Emotionen, die heute noch stärker sind, angesichts der Ereignisse der letzten Jahrzehnte. Die Ju 52 der Lufthansa über Manhattan im Vorbeiflug an den „Türmen“ die inzwischen leider nicht mehr existieren. - Foto: Lufthansa

Emotionen

Die „Grande Dame der Luftfahrt“, wie sie inzwischen auch genannt wurde, stellte sich auf vielen internationalen Luftfahrtereignissen im In- und Ausland vor. Z.B. wurde die Vorführung eines A-380 im Fluge auf den Hamburger Airportdays von Zuschauerrufen unterbrochen …“DA KOMMT DIE JU“, … und alle wandten sich ihr zu!! Mehr muss man nicht sagen bezüglich der Anziehungskraft dieses Flugzeuges!

Ob es Menschen waren, die zu früheren Zeiten schon auf der Ju 52 geflogen sind und sich einen Flug mit der D-AQUI vom Munde abgespart haben, - solche, die den Flug als Geschenk bekamen, - Prominente, die es sich nicht nehmen ließen einmal eine Zeitreise mit der restaurierten LH-Ju zu unternehmen, - Kinder, die fasziniert „Fliegen am Pulsschlag der Luftfahrt“- kennenlernen durften, - alle erlebten diese Flüge mit einem hohen Emotionsgrad, der den Besatzungen und Technikern ein Lohn war.

Anlässlich der 50-jährigen Zusammenarbeit von Lufthansa mit Boeing war der Boeing-Vorstand in Hamburg zu Gast, … und ließ es sich nicht nehmen mit der „Tante Ju“ einen Rundflug über Hamburg zu unternehmen und dabei schmunzelnd auch dem Konkurrenten Airbus in Finkenwerder von oben „auf den Hof zu schauen“.

Der drahtige 91-Jährige, der sich freute mit der „Tante Ju“ seine erste Landung zu erleben! Aber sein 93. Flug auf einer Ju 52 … er war vor 1945 als Fallschirmjäger eingesetzt und wollte in seinem Leben mit einem zivilen Flug mittels dieser Landung sein Leben „rund“ machen, wie er der Besatzung erzählte.

Dass die “Tante Ju” nicht zum alten Eisen gehört, beweist sie immer wieder auf Airshows wie hier 2008 auf den Hamburger Airportdays. - Foto: Jörg Hennig

Das Cockpit im Wandel der Zeiten. Das moderne Umfeld in der Luftfahrt fordert Tribut auch bei diesem Passagierflugzeug. Die D-AQUI wird 2014 einer generellen elektrischen Überholung unterzogen, die zwangsweise auch Bauteile für die moderne Flugführung beinhaltet, denn sie ist die einzige Ju52, die für den IFR-Flug zugelassen ist. Die Maßnahmen erfolgten um die Sicherheit der Ju52 und ihrer Gäste im modernen Luftraum gewährleisten zu können. - Foto: Jörg Hennig

Die erste Landung der Lufthansa Ju 52 in Berlin Tempelhof, - nach Öffnung der Grenzen, - die erste Landung an ihrem Geburtsort Dessau. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Junkers-Werke äußerte in der überwältigten Menge gegenüber der Besatzung der

D-AQUI: „Danke, sie haben uns unsere Ehre wieder gegeben!“

Am Boden wurde traditionell die historische Lufthansa-Flagge gehisst - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Edle Ledersitze im Stil der 1930er Jahre sorgten für Komfort in der Passagierkabine. - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Die Piloten hatten einen (lauten) Logenplatz am Himmel und auch die Passagiere durften während des Fluges im Cockpit vorbeischauen. - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Während Start und Landung war im Cockpit auch ein Flugingenieur anwesend, um die Arbeitsbelastung der Piloten zu senken. - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Eine Flugbegleiterin war für die Sicherheit der Passagiere in der Kabine verantwortlich. - www.der-rasende-reporter.info

Anlässlich des 75. Geburtstag der D-AQUI und der Übergabe eines neuen A380 an Lufthansa gab es einen filmisch bewahrten fliegerischen Reigen dieser beiden „Jumbos“ ihrer Zeit über dem Hamburger Hafenfest, unvergessliche Bilder!

Im August 2015 in Hamburg bei den „Airportdays“ die Verleihung des Titels als weltweit erstes „Fliegendes Denkmal“ der Verkehrsluftfahrt. So gibt es unendlich viele kleine wie große, bewegende und motivierende Erlebnisse im Betrieb der D-AQUI, die mehrere Bücher füllen würden, aber es auch wert sind in Zukunft mit der D-AQUI den Menschen wieder in Erinnerung gerufen zu werden.

Im August 2015 bekam die Ju52 D-AQUI als erstes Verkehrsflugzeug in der Welt den Titel „Fliegendes Denkmal“ in Gegenwart des früheren Lufthansa-Vorsitzenden Jürgen Weber und des Bürgermeisters der Stadt Hamburg. - Foto: Helge Heggblum

Immer wieder musste das Team um den Erhalt der Ju 52 kämpfen, bürokratische, organisatorische wie auch technische Herausforderungen bewältigen. Mühen, die sich gelohnt haben, wie der gute Ruf der „Grande Dame“ beweist!

Quo vadis D-AQUI?

Lufthansa bewies mit der Übernahme der Ju 52 in ihre Flotte nicht nur die Wichtigkeit dieses fliegenden „Urgesteins“ der Passagierluftfahrt, sondern bewirkte einen positiven Emotionsstoß zugunsten des Unternehmens, der sich bis heute in der Bevölkerung hält.

Mögen Betriebswirtschaftler den Sinn des Betriebes der „Tante Ju“ nicht unbedingt in Zahlen fassen können, so ist sie doch ein unschätzbarer Werbeträger für die Lufthansa geworden und wird es aufgrund ihres Rufes immer bleiben! Sie hat der Lufthansa mehr gegeben, als sie gekostet hat!

Die Einstellung des Flugbetriebes der Ju 52 in der DLBS in 2019 wird bis heute bei vielen Luftfahrtenthusiasten als schmerzhaft empfunden und stößt auf Unverständnis. Ja, - ein „Fliegendes Denkmal“ wie die D-AQUI möchte man lieber in der Luft sehen.

Aber es sollte auch nicht aus den Augen verloren werden, dass der Betrieb von Oldtimer-Flugzeugen im Passagierverkehr den strengen Auflagen der Luftfahrtbehörden unterliegt und immer aufwändigere organisatorische Maßnahmen erfordert. Viele Oldtimerprojekte in Europa werden aufgrund dieser Anforderungen mehr und mehr aus dem Verkehr gezogen.

Die Pflege eines solchen Flugzeuges ist darstellbar, wird aber immer anspruchsvoller mit wachsendem Alter, will man die Sicherheit weiter gewährleisten.

SICHERHEIT ist immer das oberste Gebot beim Betrieb der D-AQUI gewesen! Es kam der Unfall der Schweizer Ju-Air in 2018 hinzu, der aber nicht technisch bedingt war. Dass ein LH-Vorstand angesichts dessen selber stolz auf einen 32-jährigen unfallfreien Betrieb der eigenen Ju-52 blicken kann und beschließt dieses positive Bild zu erhalten, sollte auch mit Verständnis wahrgenommen werden.

Nach diversen Unterbringungen ab 2019 an verschiedenen Orten wie Hamburg , Bremen, Paderborn und damit verbundenen Transporten in der „Flughöhe Null“, wird Lufthansa weiter zur Geschichte ihrer D-AQUI stehen und beabsichtigt im Laufe des Jahres 2026, dem 100-jährigen Geburtstag der „Luft Hansa“ (wie sie zunächst hieß) sie in einer Dauerausstellung im neuen Conference and Visitor Center der Lufthansa Group in Frankfurt der Öffentlichkeit statisch zugängig zu machen. Sie soll dann laut Pressemitteilungen stellvertretend für die erste Ära der Lufthansa neben ihrer großen Schwester der Lockheed Super Star Constellation, - diese als Stellvertreterin für die Geschichte der Lufthansa ab 1955, ihren Platz einnehmen. Man darf gespannt sein, was im Jubiläumsjahr und darauffolgenden dort geboten wird. Gewiss wird es Airlines geben, die mit einem gewissen Neidfaktor darauf blicken.

Die „Tante Ju“ wird auf diese Weise weiterhin ein „Eye-Catcher“ für die Lufthansa sein, wie sie ihn die letzten 40 Jahre mit ihrem Team gelebt hat!

Ob Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg oder Innsbruck: Auch in Österreich war die Tante Ju der Lufthansa über die Jahrzehnte häufig zu Gast, hier eine Aufnahme vom Flughafen Klagenfurt - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Wir schreiben den 28. Dezember 2024. Exakt heute jährt sich zum 40. Male die Geburt dieser Erfolgsgeschichte der Lufthansa Ju 52 D-AQUI!

Text: Jan Frieben

Über den Autor: Dipl. Ing. Jan Frieben flog mehrere Jahrzehnte als Flugingenieur für Lufthansa auf den Mustern Boeing 727, DC-8, Boeing 747 sowie Ju 52/3m. Auf der Tante Ju war er zuletzt als Ausbilder und Prüfer für Flugingenieure tätig.