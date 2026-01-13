AUA reaktiviert stillgelegten A320neo nach fast einem Jahr

Vor knapp einem Jahr legte Austrian Airlines einen ihrer A320neo still. Derzeit laufen die Arbeiten zur Reaktivierung der Maschine. Danach werden wieder alle fünf A320neo der AUA im Flugbetrieb stehen. Die AUA bestätigte die Austrian Wings-Recherchen.

Im Frühjahr 2025 berichteten wir darüber, dass Austrian Airlines ihren Airbus A320neo mit dem Kennzeichen OE-LZP temporär stillgelegt hat. Hintergrund dieser Maßnahme war, dass der nach einem Zwischenfall wieder reparierte A320neo OE-LZQ (hier geht's zum Austrian Wings Exklusivbericht) die Triebwerke der OE-LZP erhalten hatte. Weil auf dem Markt generell ein Engpass an P&W Triebwerken für den A320neo besteht, stellte die AUA den A320neo OE-LZP ab und erklärte damals, die Stilllegung solle "so kurz wie möglich" dauern.

Wie Austrian Wings aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, haben nun die Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des A320neo mit dem Kennzeichen OE-LZP begonnen. Dafür wurde die Maschine von ihrer Parkposition auf dem AUA-Vorfeld in einen der Hangars der AUA-Technik verlegt. Wartungsingenieure arbeiten mit Hochdruck daran, die Maschine für den regulären Einsatz im Flugbetrieb vorzubereiten, nachdem neue Triebwerke zur Verfügung stehen.

Die Wiederinbetriebnahme der OE-LZP wird der AUA auch helfen, Kosten zu senken. Denn als Ersatz für die OE-LZP diente bisher eine im Wetlease angemietete Maschine.

AUA-Sprecherin Anita Kiefer gegenüber "Austrian Wings": "Selbstverständlich wurden während des Storages nach Herstellervorgaben alle notwendigen Überprüfungen und Instandhaltungsarbeiten von der Austrian Technik durchgeführt. Kürzlich wurde die Maschine in den Hangar der Austrian Technik gebracht, um den fälligen 2-Jahres-Check durchzuführen und die Reaktivierung des Flugzeugs vorzunehmen. Letzteres bedeutet, dass unter anderem alle Systeme überprüft werden und in weiterer Folge auch ein Check Flight durchgeführt wird. Nach aktuellem Stand soll die OE-LZP am Ende des ersten Quartals 2026 wieder in den Flugbetrieb gehen. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch wieder alle aktuell fünf A320neo in der Austrian Flotte in Betrieb."

Text & Fotos: Patrick Huber

