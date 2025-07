Air India Flug nach Wien verlor nach dem Start gefährlich an Höhe

Der 12. Juni 2025 ging als schwarzer Tag in die Luftfahrtgeschichte ein, denn an diesem Tag ereignete sich der weltweit erste Absturz eines Dreamliners. Betroffen war Air India, knapp 300 Menschen starben. Wie jetzt durch indische Medienberichte bekannt wurde, verlor eine Boeing 777-300ER der Air India nur drei Tage danach auf dem Weg nach Wien unmittelbar nach dem Abheben ebenfalls gefährlich an Höhe.

Die Triple Seven mit der Registrierung VT-ALJ war am 15. Juni 2025 gerade in Delhi gestartet, als die Maschine in nur 3.100 Fuß Höhe (etwa 940 Meter) plötzlich wieder unkontrolliert zu sinken begann. Im Cockpit ertönten mehrere Warnungen, unter anderem die für den Strömungsabriss. Eine gefährliche Situation. Erst nach 900 Fuß (rund 270 Meter) Höhenverlust konnten die Piloten den ungewollten Sinkflug stoppen und die volle Kontrolle über das Flugzeug zurückerlangen. Danach setzten sie Flug AI 187 nach Wien fort.

Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls herrschte im Raum Delhi schlechtes Wetter. Ob es für den Vorfall eine Rolle gespielt hat, werde noch untersucht. Die Piloten seien für die Dauer der Untersuchung suspendiert worden, heißt es.

Text & Foto: Patrick Huber