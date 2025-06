Großteil der Opfer von Air India Absturz identifiziert

Noch immer ist unklar, warum die Boeing 787-8 am 19. Juni nur Sekunden nach dem Start abstürzte. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren. Bei dem Absturz von Air India Flug 171 waren 241 der 242 Menschen an Bord sowie bestätigt 39 Opfer auf dem Boden, insgesamt also 280 Menschen, gestorben. Hunderte wurden zum Teil schwer verletzt. Aufgrund des Zustandes der Leichen ist eine visuelle Identifizierung oftmals nicht möglich, sondern es müssen zahnmedizinische Unterlagen und DNA-Proben herangezogen werden.

Wie der Innenmister des westlichen Bundesstaats Gujarat über X/Twitter mitteilte, habe es bisher bei 202 DNA-Proben eine Übereinstimmung gegeben. Damit wären mehr als zwei Drittel der Toten identifiziert.

(red)