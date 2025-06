Air India Dreamliner-Absturz - erster Flugschreiber geborgen

Laut einem Bericht der "Hindustan Times", der unter anderem auch von der "Deutschen Presse Agentur" aufgegriffen wurde, sei einer der beiden Flugschreiber der abgestürzten Boeing 787-8 von Air India an der Unglücksstelle geborgen worden. Nach dem zweiten werde noch gesucht. Eine Bestätigung von behördlicher Seite dazu gibt es allerdings noch nicht.

Indes läuft die Suche nach Opfern auf Hochtouren. Viele Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und/oder in viele Stücke zerfetzt, was es auch schwierig macht, die Zahl der Opfer endgültig zu bestimmen. In indischen Krankenhäusern werden von Angehörigen der Vermissten DNA-Proben entnommen, um die Identifizierung zu beschleunigen.

Indes kündigte auch Großbritannien an, Unfallermittler zur Aufklärung der Katastrophe nach Indien zu entsenden.

Text & Foto: Patrick Huber