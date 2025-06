In Indien laufen die Arbeiten zur Identifizierung der Toten nach dem Absturz einer 787 auf Hochtouren. Etwas mehr als ein Dutzend Opfer konnten ihren Familien bisher übergeben werden.

Neben 241 (von 242) Menschen an Bord der Boeing 787 Dreamliner kamen auch mehrere Dutzend Menschen auf dem Boden ums Leben, da die Maschine in dicht besiedeltes Gebiet gestürzt war. Durch die heftige Explosion und den Aufschlagbrand war der Großteil der Opfer bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, was die Identifizierung erschwert.

Mittels moderner DNA-Analysen konnten bisher 32 Tote identifiziert werden, 14 wurden laut indischen Medienberichten bereits ihren Familien übergeben.

