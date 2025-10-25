Fotostrecke: C-390 für Luftparade zum Nationalfeiertag in Österreich gelandet

Morgen findet - wie von Austrian Wings exklusiv berichtet - über dem Wiener Heldenplatz eine Luftparade statt, an der neben Eurofightern auch die Typen M-346 und C-390 teilnehmen. Letztgenannte Maschine landete heute Abend in Linz.

Österreich wird M-346 als Nachfolger der Saab 105 und C-390 als Ersatz für die Lockheed C-130 Transporterflotte beschaffen. Allerdings verfügt Österreich noch nicht über eigene Flugzeuge. Auf der morgigen Luftparade zum Nationalfeiertag über dem Wiener Heldenplatz sollen die beiden Typen trotzdem der Bevölkerung präsentiert werden. Gemeinsam mit vier Eurofightern sollen sie das Wiener Stadtzentrum überfliegen, wenn das Wetter es zulässt.

Dafür flogen bereits am Freitag zwei M-346 aus Italien zum steirischen Fliegerhorst Zeltweg. Heute Abend landete dann eine C-390 der portugiesischen Luftwaffe auf dem Flughafen Linz Hörsching, der ein zivil mitgenutzter militärischer Fliegerhorst ist.

Morgen werden dann die österreichischen Eurofighter (4 Stück) und die 2 italienischen M-346 in Zeltweg starten und sich anschließend in der Luft mit der aus Linz kommenden C-390 für den Überflug formieren.

Die C-390 rollt an einer Hercules vorbei.

