Fotostrecke: Große Luftparade über dem Heldenplatz am Nationalfeiertag 2025
Am vergangenen Wochenende präsentierte sich das Bundesheer in Wien wieder auf dem Heldenplatz. Anlässlich 70 Jahre Bundesheer gab es auch eine große Luftparade - inklusive der zukünftigen Typen C-390 und M-346. Für Austrian Wings war der bekannte Militär- und Luftfahrtfotograf Markus Dobrozemsky vor Ort.
In insgesamt 13 Themenbereichen zeigten Soldaten auf dem Heldenplatz, Am Hof, auf der Freyung und beim Burgtheater ihre Aufgaben und Einsatzbereitschaft. Zu sehen waren Fahrzeuge, Luftfahrzeuge und Ausrüstung, die das breite Einsatzspektrum der Land-, Spezial- und Luftstreitkräfte veranschaulichten – von modernen Panzern und Transportfahrzeugen bis hin zu Hubschraubern und Jets.Rund 1.025 Rekruten – darunter 15 Frauen – legten am Heldenplatz ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich ab. Sie gelobten dabei, Österreich und sein Volk "zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen".
Neben modernisierten Fahrzeugen und Flugzeugen präsentierte das Bundesheer heuer auch eine Reihe neuer Angebote. Ein besonderes Highlight war die virtuelle Erlebniswelt „Mittendrin statt nur dabei“. Die Besucher konnten dort das Bundesheer interaktiv erleben – etwa bei einem virtuellen Fallschirmsprung oder einer Eurofighter-Simulation.
Anlässlich des Jubiläums „70 Jahre Bundesheer“ setzte die Armee ein Zeichen für Nachhaltigkeit: Für jede Teilnahme am Laufevent „Wir bewegen Österreich“ wird im „Jubiläumswald 70 Jahre Bundesheer“ ein Jungbaum auf einer Liegenschaft des Bundesheeres gepflanzt.
Auch sportlich konnten sich Besucherinnen und Besucher beweisen – etwa im Escape Room oder an verschiedenen Mitmachstationen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgten zivile Partner wie die Footballmannschaft „Vienna Vikings“ mit ihren Cheerleadern.
Ein besonderer Höhepunkt war die Verlosung eines Rundflugs mit dem Leichtflugzeug DA40, das für die Grundausbildung angehender Militärpiloten genutzt wird. Den feierlichen Rahmen bildeten die Kranzniederlegungen am Heldenplatz sowie der Große Österreichische Zapfenstreich am Abend.