Luftparade über dem Heldenplatz zum Nationalfeiertag 2025

Traditionell überfliegen militärische Luftfahrtzeuge am 26. Oktober den Wiener Heldenplatz. Doch der heurige Nationalfeiertag könnte besonders werden - wenn das Wetter mitspielt.

In den vergangenen Jahren überflogen zumeist eine C-130 Hercules und zwei Eurofighter Typhoon am 26. Oktober zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag den Heldenplatz. Heuer könnte die Luftparade allerdings deutlich größer ausfallen.

Auch wenn es das Bundesheer bis dato nicht bestätigt hat, so sollen nach Austrian Wings vorliegenden Informationen diesmal eine Embraer C-390 (Österreich hat vier Maschinen dieses Typs als Ersatz für seine in die Jahre gekommenen C-130 Hercules bestellt) zwei M-346 aus Italien (Österreich wird diesen Typ als Ersatz für die Saab 105 beschaffen, hat jedoch noch keine eigenen Maschinen) und vier Eurofighter Typhoon des Bundesheeres die Menschenmassen auf dem Heldenplatz mit einem "Fly by" begeistern.

Die M-346 wird ebenfalls am Heldenplatz erwartet.

Unbestätigten Informationen zufolge werden die beiden M-346 bereits am Freitag auf dem Fliegerhorst Zeltweg eintreffen und dann gemeinsam mit den Eurofightern vom Fliegerhorst Hinterstoisser (dem Austragungsort der legendären "Airpower") nach Wien fliegen Die C-390 soll von Linz aus in Richtung der österreichischen Hauptstadt starten.

Wäre - wie die M-346 - das erste Mal im Flug über dem Heldenplatz zu sehen: C-390 - Foto: Johannes Bauer

Eine Stellungnahme des Bundesheeres ist angefragt.

Text & Fotos (sofern nicht anders angegeben): Patrick Huber