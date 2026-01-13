Regulär Ausweichflughafen für Wien - doch auch Flughafen Bratislava geschlossen

Eisregen und Minusgrade haben nicht nur zur Sperre des Flughafens Wien geführt. Auch der Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava (Deutsch: Pressburg, Ungarisch: Pozsony), der als primärer Ausweichflughafen für Wien gilt, musste den Betrieb einstellen

Der Flughafen der slowakischen Hauptstadt liegt nur rund 40 Kilometer Luftlinie vom Flughafen Schwechat entfernt, der seit den Nachtstunden wegen Vereisung geschlossen ist. Der Stefanik Airport der slowakischen Hauptstadt ist ein bevorzugter Ausweichflughafen, wenn Wien nicht angesteuert werden kann.

Doch wegen des Eisregens musste auch der slowakische Hauptstadtairport heute Nacht seinen Betrieb vollständig einstellen. Deshalb stand der BTS (so der Drei-Letter-Code) nicht für Ausweichlandungen von Flugzeugen mit Ziel Wien zur Verfügung. Daher mussten zahlreiche Maschinen nach Deutschland oder Graz ausweichen.

Laut dem Management des slowakischen Flughafens wird die Sperre noch bis mindestens 11:15 Uhr Lokalzeit dauern. Am Flughafen Wien Schwechat hofft man, den Betrieb gegen 11 Uhr wieder aufnehmen zu können, gesichert ist das jedoch nicht.

Text & Foto: Patrick Huber