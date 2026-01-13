Flughafen Wien: Weiterhin kein Betrieb, eine Piste nach wie vor gesperrt

Seit 11 Uhr Lokalzeit ist der Flughafen Wien laut NOTAM zwar nicht mehr offiziell gesperrt, der Betrieb läuft aber nach wie vor nicht an. Wegen starker Vereisung ("severe ice") ist die Hauptstartbahn nach wie vor nicht nutzbar.

Seit den Nachtstunden war der Flughafen Wien wegen massiver Vereisung vollständig gesperrt, zahlreiche Flüge mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Die Sperre des Flughafens Schwechat wurde sogar um mehrere Stunden verlängert und sogar der Ausweichflughafen im slowakischen Bratislava/Pressburg war wetterbedingt gesperrt.

Laut NOTAM besteht aktuell zwar keine offizielle Sperre des gesamten Flughafens Wien mehr, doch die Piste 11/29 (Hauptpiste für Starts) ist nach wie vor außer Betrieb, weil sie völlig vereist ist. Somit steht für Starts und Landungen derzeit ausschließlich die Piste 16/34 zur Verfügung - und auch das nur sehr theoretisch.

Ein Blick auf "Flightradar24" (Stand 13. Jänner 2026, circa 11:30 Uhr) zeigt jedoch nach wie vor vollständigen Stillstand auf dem Flughafen Wien. Mit einer Normalisierung des Betriebes ist daher auf absehbare Zeit nicht zu rechnen.

Text & Foto: Patrick Huber

Allgemeine Hinweise zu den Nutzungsbedingungen für Bildmaterial von Austrian Wings.