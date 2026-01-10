Unruhen in Teheran: AUA setzt Flüge in den Iran vorläufig aus

Seit 1979 unterdrückt das radikale islamistische Mullah-Regime in Teheran die Menschen im Iran. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Protesten, die vom Regime brutal niedergeschlagen wurden. Seit einigen Tagen ist der Widerstand der Menschen gegen die Mullahs aufgeflammt und breitet sich über das ganze Land aus. Mehr als 200 zivile Demonstranten sollen von den Sicherheitskräften der Islamischen Republik Iran bereits erschossen worden sein. Angesichts dieser eskalierenden Situation, hat die AUA beschlossen, ihre Flüge nach Teheran vorerst einzustellen.

"Die Austrian Airlines Security Abteilung hat in Abstimmung mit der Konzernsicherheit auf Basis der aktuellen Lagebewertung empfohlen, die Austrian Airlines Flüge nach/von Teheran OS087/ OS088 bis inklusive 12.01.2026 vorsorglich auszusetzen. Die Austrian Airlines Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Eine Entscheidung, ob der regulär geplante Flugbetrieb nach/von Teheran ab 13.01. wieder aufgenommen werden kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt nach einer erneuten Lagebewertung getroffen", teilte eine AUA-Sprecherin gegenüber Austrian Wings mit.

Die Sicherheit von Passagieren und Mitarbeitern habe "jederzeit oberste Priorität" unterstrich die AUA. Austrian Airlines gilt zu Recht als eine der sichersten Fluglinien der Welt. In der bislang 68-jährigen Geschichte der Nachrkiegs-AUA gab es nur einen tödlichen Unfall, und der liegt 65 Jahre zurück. Bei Austrian Airlines herrscht eine ausgesprochen hohe Sicherheitskultur, Piloten und Flugbegleiter sind deutlich über das gesetzliche Mindestmaß hinaus qualifiziert und stehen - anders als Kollegen bei manchem Billigcarrier - nicht ständig unter Druck, ihren Arbeitsplatz auf Grund von sicherheitsrelevanten "unbequemen" Entscheidungen oder (gerechtfertigen) Krankmeldungen zu verlieren.

Text & Foto: Patrick Huber