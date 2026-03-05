Update zu AUA-Flügen in die Krisenregion Naher Osten

Austrian Airlines – Update Stand Donnerstag, 5. März 2026 – 1300 Uhr:
- Die AUA-Flüge nach und von Dubai werden aktuell bis einschließlich 10. März 2026 ausgesetzt, bis dahin wird auch der VAE Luftraum nicht genutzt
- Tel Aviv fliegen die AUA vorerst bis einschließlich 22. März 2026 nicht an, Flüge von und nach Amman und Erbil werden aktuell bis einschließlich 15. März 2026 ausgesetzt
- Flüge nach Teheran werden nun bis vorerst Ende April 2026 ausgesetzt
- Wiederaufgenommen werden hingegen die Flüge nach und von Larnaca/Zypern – hier geht es ab 7. März 2026 wieder los, es wird auch der zypriotische Luftraum wieder genutzt
(red TT / OS)