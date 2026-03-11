EL AL Israel Airlines veröffentlicht Sonderpreise für Rückholflüge nach Tel Aviv

Die Preisliste wurde aus der Verpflichtung des Unternehmens heraus erstellt, Israelis nach Hause zu bringen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Preise in der kommenden Zeit die niedrigsten für Rückflüge nach Israel bleiben. Jeder Flug wird zu einem einheitlichen Pauschalpreis für alle verfügbaren Plätze im Flugzeug verkauft. Die vollständigen Preisdetails sind auf der Website von EL AL zu finden. Der Verkauf startet ab sofort auf der Website und über Reisebüros.
Preisbeispiele für EL AL Flüge nach Tel Aviv:
- Larnaca – Tel Aviv für 99 USD
- Athen – Tel Aviv für 149 USD
- Rom – Tel Aviv für 199 USD
- Zürich – Tel Aviv ab 199 USD
- München – Tel Aviv ab 199 USD
- Paris – Tel Aviv für 299 USD
- Bangkok – Tel Aviv für 599 USD
- New York – Tel Aviv für 699 USD
Shlomi Zafrany, Chief Commercial Officer von EL AL, sagt: „Wir haben eine Tarifstruktur mit den niedrigsten Preisen für Flüge zurück nach Israel festgelegt und diese erst veröffentlicht, nachdem wir die Umbuchung aller EL AL-Kunden abgeschlossen hatten, deren Rückflüge von den ausgewiesenen Flughäfen gestrichen wurden. Wir sind für faire Preise und die Sicherheit unserer Passagiere verantwortlich. Am sichersten fliegt man mit EL AL. Während andere Fluggesellschaften den Flughafen Ben Gurion aufgegeben haben, bleiben wir einer Sache verpflichtet: Israelis sicher nach Hause zu bringen.“
Bitte beachten Sie, dass der Verkauf schrittweise beginnt, entsprechend der Priorität, die EL AL-Kunden bei der Umbuchung eingeräumt wird, so die Airline.
