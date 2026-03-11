EL AL Israel Airlines veröffentlicht Sonderpreise für Rückholflüge nach Tel Aviv

EL AL hat eine spezielle Preisliste für die Rückholflüge veröffentlicht, die sie von mehr als 20 Flughäfen nach Israel durchführt. Dies erfolgt, nachdem die Umbuchung aller EL AL-Kunden, deren Flüge gestrichen wurden (etwa 38.000 Passagiere), von den 22 ausgewiesenen Flughäfen abgeschlossen ist.

Die Preisliste wurde aus der Verpflichtung des Unternehmens heraus erstellt, Israelis nach Hause zu bringen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Preise in der kommenden Zeit die niedrigsten für Rückflüge nach Israel bleiben. Jeder Flug wird zu einem einheitlichen Pauschalpreis für alle verfügbaren Plätze im Flugzeug verkauft. Die vollständigen Preisdetails sind auf der Website von EL AL zu finden. Der Verkauf startet ab sofort auf der Website und über Reisebüros.

Preisbeispiele für EL AL Flüge nach Tel Aviv:

Larnaca – Tel Aviv für 99 USD

Athen – Tel Aviv für 149 USD

Rom – Tel Aviv für 199 USD

Zürich – Tel Aviv ab 199 USD

München – Tel Aviv ab 199 USD

Paris – Tel Aviv für 299 USD

Bangkok – Tel Aviv für 599 USD

New York – Tel Aviv für 699 USD

Shlomi Zafrany, Chief Commercial Officer von EL AL, sagt: „Wir haben eine Tarifstruktur mit den niedrigsten Preisen für Flüge zurück nach Israel festgelegt und diese erst veröffentlicht, nachdem wir die Umbuchung aller EL AL-Kunden abgeschlossen hatten, deren Rückflüge von den ausgewiesenen Flughäfen gestrichen wurden. Wir sind für faire Preise und die Sicherheit unserer Passagiere verantwortlich. Am sichersten fliegt man mit EL AL. Während andere Fluggesellschaften den Flughafen Ben Gurion aufgegeben haben, bleiben wir einer Sache verpflichtet: Israelis sicher nach Hause zu bringen.“

Bitte beachten Sie, dass der Verkauf schrittweise beginnt, entsprechend der Priorität, die EL AL-Kunden bei der Umbuchung eingeräumt wird, so die Airline.

