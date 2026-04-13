EL AL Israel Airlines erstmals seit Iran-Krieg wieder in Wien

Seit Ausbruch des Krieges zwischen den USA/Israel und der Islamischen Republik Iran Ende Februar, ruhte die Flugverbindung zwischen Wien und Tel Aviv. Heute wurde sie von EL AL Israel Airlines wieder aufgenommen. Die AUA fliegt vorerst weiter nicht nach Israel.

Kurz vor 14 Uhr hob EL AL Flug 463 am gestrigen Sonntag (12. April 2026) vom Flughafen Ben Gurion in Israel ab und erreichte Wien gegen 16:30 Uhr. Die Landung erfolgte auf der Piste 16. Es war die erste Ankunft eines regulären Linienfluges aus Israel seit Ausbruch des Krieges mit dem Iran Ende Februar. Gegen 18 Uhr verließ EL AL Flug 464 die österreichische Bundeshauptstadt und nahm Kurs auf Israel.

Auf diesem Flug wurde eine Boeing 737-900ER eingesetzt. Das Flugzeug (Kennung 4X-EHE) bietet gegenüber der regulär auf dieser Strecke genutzten Boeing 737-800 eine vergrößerte Sitzplatzkapazität.

(red )