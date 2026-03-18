Hohes Risiko: Emirates-Flüge nach Dubai teilweise so gut wie leer

Als eine von nur ganz wenigen Fluglinien betreibt Emirates weiterhin reguläre Linienflüge von und nach Dubai - trotz eines potentiell hohen Sicherheitsrisikos. Die Auslastung der Flüge ist mager.

Als "unverantwortlich" oder "Spiel mit dem Feuer" bezeichnen Fachleute den Umstand, dass Emirates trotz täglicher iranischer Luftangriffe auf Dubai und seinen Flughafen (mehrfach schlugen Geschosse am Airport ein, setzten unter anderem das Treibstofflager in Brand) weiterhin ganz normale Linienflüge nach Dubai anbietet. Die meisten europäischen Airlines fliegen Dubai aus Sicherheitsgründen nämlich nicht an.

Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, sollen die Emirates-Flüge nach Dubai sehr schlecht ausgelastet sein. So seien auf einem A380 (484-517 Sitze) von Paris nach Dubai nur 25 Plätze belegt gewesen. Die generelle Auslastung der Flüge nach Dubai liege derzeit sehr niedrig. Von Nordamerika nach Dubai betrage sie nur etwa 20 Prozent.

(red)