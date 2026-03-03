International

Evakuierungen: Emirates schickt mehrere A380 los

Der größte Teil der Emirates-Flotte steht seit dem 28. Februar auf dem Boden. Allein in Wien (Aufnahme) sind zwei A380 der Airline gestrandet - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Seit Montagabend führt Emirates (wie berichtet) wieder eine begrenzte Anzahl von Flügen durch. Jetzt startete eine erste kleine Evakuierungsmission.

Am Dienstagmorgen starteten mehrere Emirates Airbus A380 in Dubai zu verschiedenen Zielen. Vier davon liegen in Europa. Emirates will mit diesen Maschinen im Ausland gestrandete Menschen heimzufliegen. Buchen kann man diese Flüge nicht, Emirates informiert die Passagiere direkt, wie die Fluglinie schon gestern bekannt gab.

Laut dem Onlinedienst FR24 befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt (3. März 2026, 06:35 Uhr UTC) 8 Emirates-Maschinen in der Luft:

  • EK 1, Dubai-London
  • EK 17, Dubai-Manchester
  • EK 45, Dubai-Frankfurt
  • EK 73, Dubai-Paris
  • EK 210, New York-Athen
  • EK 413, Christchurch-Sydney
  • EK 506, Dubai-Mumbai
  • EK 9912, Aguadilla-Amsterdam

 

