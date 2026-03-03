Evakuierungen: Emirates schickt mehrere A380 los

Seit Montagabend führt Emirates (wie berichtet) wieder eine begrenzte Anzahl von Flügen durch. Jetzt startete eine erste kleine Evakuierungsmission.

Am Dienstagmorgen starteten mehrere Emirates Airbus A380 in Dubai zu verschiedenen Zielen. Vier davon liegen in Europa. Emirates will mit diesen Maschinen im Ausland gestrandete Menschen heimzufliegen. Buchen kann man diese Flüge nicht, Emirates informiert die Passagiere direkt, wie die Fluglinie schon gestern bekannt gab.

Laut dem Onlinedienst FR24 befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt (3. März 2026, 06:35 Uhr UTC) 8 Emirates-Maschinen in der Luft:

EK 1, Dubai-London

EK 17, Dubai-Manchester

EK 45, Dubai-Frankfurt

EK 73, Dubai-Paris

EK 210, New York-Athen

EK 413, Christchurch-Sydney

EK 506, Dubai-Mumbai

EK 9912, Aguadilla-Amsterdam

(red HA)