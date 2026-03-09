Flugbetrieb trotz Luftangriffen - Emirates, der Flughafen Dubai und das gefährliche Spiel mit dem Feuer

Dubai hat seinen Flughafen für den internationalen Flugverkehr wieder geöffnet. Eine Entscheidung der Emirate, die potentiell lebensgefährlich ist, wie ein Vorfall vom Samstag zeigt.

Seit mehr als einer Woche beschießen die Streitkräfte des Iran nicht nur Israel, sondern auch über 10 Staaten der Region mit Drohnen und Raketen. Viele Flughäfen und Lufträume im Nahen Osten wurden zunächst geschlossen (und sind es zum Teil immer noch), weil die Gefahr einfach zu groß war und noch immer ist. Aber selbst geöffnete Flughäfen werden von vielen Airlines, für die Sicherheit das oberste Gebot und nicht nur eine PR-Floskel ist, nicht angesteuert.

Doch trotz des hohen Risikos entschloss sich Dubai, seinen Flughafen (DXB) wieder für den regulären Linienflugverkehr zu öffnen. Eine Entscheidung, die vielerorts für Kopfschütteln sorgt, denn die Sicherheit scheint keinesfalls in dem Ausmaß gewährleistet in dem sie es sein müsste. Das zeigt ein Vorfall vom Samstag auf dramatische Art und Weise. Eine iranische Drohne schlug in Sichtweite mehrere A380 von Emirates auf dem Flughafen ein.

Der Drohneneinschlag wurde gefilmt. Nur wenige Meter daneben stehen A380 von Emirates. Es war nichts anderes als Zufall, dass keines der Flugzeuge getroffen wurde - Foto: Screenshot X/Twitter

Der Airport wurde daraufhin sofort geschlossen, kurz darauf aber wieder geöffnet, so als ob nichts geschehen wäre. Dass es bei dieser gezielten iranischen Attacke keine Toten und Verletzten gab, war reiner Zufall. Hätte die Drohne einen vollbesetzten A380 oder eine Boeing 777 getroffen, dann würden wir über hunderte Tote und/oder Verletzte schreiben.

"Aus meiner Sicht ist es absolut unverantwortlich, in der gegenseitigen Kriegs-Situation Linienflüge von und nach Dubai durchzuführen. Ich sehe das als Gefährdung der Passagiere und Crews."

Ein A320-Kapitän einer europäischen Fluggesellschaft, die Dubai derzeit nicht anfliegt

Aber trotz dieses absolut unkalkulierbaren Risikos halten Dubai und Emirates an der Offenhaltung des Flughafens fest und führen regulär Linienflüge durch - auch nach Wien. Andere Fluglinien, darunter die Lufthansa-Gruppe und Österreichs Austrian Airlines fliegen - und das ist gut so, zeigt es doch das hohe Sicherheitsbewusstsein der Verantwortlichen - weiterhin NICHT nach Dubai. Erst gestern erreichte mich die Nachricht eines Lufthansa-Piloten: "Patrick, sag' mal sind die in den Emiraten wahnsinnig? Da schlagen täglich Drohnen und Raketen ein und die fliegen einfach weiter. Ich bin froh, dass ich nicht für Emirates arbeite."

Das, was Emirates und Dubai hier betreiben, scheint ein gefährliches Spiel mit dem Feuer zu sein, bei dem augenscheinlich wirtschaftliche Interessen höher gewichtet werden als die Flugsicherheit. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Text & Foto: Patrick Huber

