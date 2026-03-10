Emirates-Flug aus Dubai hat mehrstündige Verspätung

Wegen Luftalarms in Dubai hat der heutige Emirates-Flug aus Dubai rund vier Stunden Verspätung.

Wie von Austrian Wings berichtet, musste der Flugbetrieb auf dem Flughafen Dubai heute wegen Beschuss aus dem Iran temporär eingestellt werden. Das hatte zur Folge, dass sich Starts- und Landungen verzögerten. Davon betroffen ist auch die Emirates-Rotation EK127/128, durchgeführt von Airbus A380.

Kurs EK127 (A6-EDS) konnte Dubai erst mit mehr als vierstündiger Verspätung verlassen. Statt um 12:25 wird der A380 jetzt erst gegen 16 Uhr in Wien erwartet. Der Rückflug verzögert sich ebenfalls entsprechend.

Emirates landete erstmals vor 12 Jahren mit dem A380 auf dem Flughafen Wien.

(red TT)