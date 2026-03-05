Israelische Fluglinien auf Evakuierungsmission

Dank der temporären Öffnung des israelischen Luftraumes haben die Fluglinien des Landes mit Evakuierungsflügen begonnen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag starteten mehrere Flugzeuge der israelischen Fluggesllschaften EL AL, Israir und Arkia, um im Ausland gestrandete Israelis heim ins Mutterland zu fliegen. Laut israelischen Angaben befinden sich derzeit rund 100.000 Israelis im Ausland und sind durch den Krieg mit dem Iran an der Rückkehr nach Israel gehindert.

Ab morgen, Freitag, sollen 10.000 Passagiere pro Tag auf dem Ben Gurion Airport in Tel Aviv landen. Bisher sind lediglich "Inbound-Flüge" genehmigt worden.

(red)