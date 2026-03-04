Israels Verteidiger flogen nächtliche Welle von Luftangriffen auf Iran und den Libanon

Die israelische Luftwaffe führte über Nacht einmal mehr heftige Luftschläge auf militärische Ziele in der Islamischen Republik Iran durch. Auch eine iranische Atomanlage soll getroffen worden sein.

Neben Zielen in der Islamischen Republik Iran attackierte die Luftwaffe der israelischen Verteidigungskräfte auch Einrichtungen der von der Islamischen Republik Iran unterstützten islamischen Terrororganisation Hisbollah im Libanon. Allein im Libanon seien 60 Ziele angegriffen worden, berichten israelische Medien.

Die Hisbollah beschießt den Norden Israels mit Raketen, um das Terrorregime des Iran zu unterstützen. Bei den nächtlichen Einsätzen der israelischen Verteidigungskräfte soll auch eine unterirdische Atomanlage des Mullah-Regimes getroffen worden sein.

(red)