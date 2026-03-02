Islamische Terrororganisation Hisbollah attackiert Israel - Verteidiger schlagen zurück

In den Iran-Konflikt hat sich jetzt auch die islamische Terrororganisation Hisbollah ("Partei Gottes") aus dem Libanon eingeschaltet. Die von der Islamischen Republik Iran unterstützten Terroristen beschossen Israel. Die Verteidiger Israels reagierten mit Luftschlägen auf Machtzentren der Hisbollah in Beirut.

Die seit Jahrzehnten von der Islamischen Republik Iran logistisch, materiell und finanziell unterstützte islamische Terrororganisation im Libanon hat in der Nacht Raketen und Drohnen auf Israel abgeschossen. Nach eigenen Angaben wollen die islamischen Terroristen damit den Tod des iranischen Ayatollah Chamenei rächen. Der geistige Führer der Islamischen Republik Iran, ein ranghoher Terrorist, war von Israel am Samstag erfolgreich neutralisiert wurden. Exil-Iraner aber auch mutige Menschen im Iran hatten den erfolgreichen Luftschlag Israels mit Freudentänzen auf den Straßen gefeiert.

Die israelischen Verteidigungskräfte konnten die Attacke der Hisbollah abwehren und reagierten mit gezielten Luftschlägen auf Einrichtungen der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Hintergrund-Infos

Die Hisbollah wird seit vielen Jahren vom radikalen Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran finanziert und mit modernen Waffen ausgestattet. Der Iran wiederum gilt selbst als Unterstützter des internationalen Terrorismus und es gab sogar im Fall von Pan Am 103 (Lockerbie-Tragödie) Spuren, die nach Teheran führten. Die Regierung des mehrheitlich muslimischen Libanon lässt die radikal-islamischen Hisbollah seit Jahren ungehindert vom libanesischen Staatsgebiet aus Terror gegen Israel ausüben. Auch die Bürger haben bislang keinerlei Aufstand gegen die Hisbollah unternommen, sondern scheinen sie zu tolerieren, teilweise mit ihr zu sympathisieren, was vor dem Hintergrund, dass große Teile der islamischen Welt ein Antisemitismus-Problem haben, nicht überraschend kommt.

