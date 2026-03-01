Wizz Air setzt Flüge von und nach Israel, Dubai, Abu Dhabi und Amman aus

Wizz Air bestätigt, dass die Fluggesellschaft aufgrund der jüngsten Eskalation der Sicherheitslage im Iran alle Flüge von und nach Israel, Dubai, Abu Dhabi und Amman mit sofortiger Wirkung bis einschließlich 7. März aussetzt.

Die Fluggesellschaft beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und steht in ständigem Kontakt mit lokalen und internationalen Behörden, Flugsicherheitsbehörden, Sicherheitsbehörden und relevanten Regierungsstellen. Die operativen Entscheidungen werden weiterhin überprüft, und der Flugplan kann je nach Entwicklung der Lage angepasst werden.

"Die Sicherheit unserer Passagiere, unserer Besatzung und unserer Flugzeuge hat für Wizz Air weiterhin höchste Priorität. Wir sind uns der Unannehmlichkeiten bewusst, die dadurch entstehen können, und danken unseren Kunden für ihr Verständnis. Passagiere mit betroffenen Buchungen werden direkt kontaktiert und über ihre Optionen informiert", so der ungarische Low Coster in einer Mitteilung.

