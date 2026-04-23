Ein abzuschiebender illegaler Migrant hat an Bord einer Maschine der AUA in Berlin randaliert. Eine Notrutsche wurde ausgelöst, alle Passagiere mussten das Flugzeug verlassen.

Illegale Massenmigration aus dem Nahen und Mittleren Osten hat vor allem seit dem Jahr 2015 zu einer massiven Verschlechterung der Sicherheitslage in etlichen europäischen Ländern, darunter Deutschland und Österreich, geführt. Durch die damit einhergegangene teilweise Islamisierung erodierte auch die innere Sicherheit, wie das liberale jüdische Kulturmagazin "Nu" bereits 2024 berichtete. Abschiebungen illegaler Migranten, deren Asylantrag negativ beschieden wurde, sind schwierig und sorgen regelmäßig für Probleme. Zu einem solchen Vorfall kam es heute Vormittag in der deutschen Hauptstadt Berlin, genauer gesagt an Bord eines Flugzeuges der AUA, das nach Wien fliegen sollte.

Ein abzuschiebender illegaler Migrant verhielt sich an Bord eines Flugzeuges der AUA plötzlich gewalttätig. Deshalb mussten die den Mann eskortierenden Polizeibeamten den Abzuschiebenden aus dem Flugzeug geleiten. Durch das Gerangel im Bereich der vorderen Türe wurde eine Notrutsche ausgelöst.

Alle Passagiere mussten den A320 danach verlassen. Erst mit rund zweieinhalbstündiger Verspätung konnte die OE-LZA nac hWien starten. Weil allerdings nun eine Notrutsche weniger zur Verfügung stand, musste die Zahl der Passagiere um 51 auf 110 reduziert werden. Die Notrutsche wurde von der AUA-Technik in Wien ersetzt.

Wer die Kosten für den Zwischenfall übernimmt, ist nicht bekannt. Der gewalttätige illegale Migrant dürfte sie nicht tragen können.

(red)